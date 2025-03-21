Милонов призвал переводить прибыль от онлайн-казино на нужды СВО

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов предложил переводить прибыль от онлайн-казино на помощь российским военным в зоне СВО, сообщает Постньюс.

«Перевел какой-то лудоман 1 млн рублей, а ему — бац, и вернулось назад 500 тысяч, а еще 500 тысяч пошло на покупку дрона для СВО», — сказал Милонов.

Таким образом он прокомментировал инициативу другого депутата, Артема Метелева по введению штрафов до 7 миллионов за рекламу нелегальных игровых площадок в Интернете.