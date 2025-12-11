Миллиарды рублей: сколько москвичи потратили на ювелирку в 2025 году

Москвичи потратили более 56 млрд рублей на ювелирные изделия в 2025 году

По итогам 9 месяцев 2025 года рынок ювелирной розницы Москвы в денежном выражении достиг 56,8 млрд рублей, что на 5% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили РИАМО в аналитическом центре SOKOLOV.

В России оборот ювелирных украшений по итогам 9 месяцев 2025 года составил 347 млрд рублей.

В Москве вырос и средний чек на ювелирные украшения. За 9 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 20% и составил 16 042 рубля. Этот показатель выше, чем в среднем по России (9 935 рублей).

«В этом году ключевым фактором динамики рынка стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов. Доля онлайн-продаж в ювелирной рознице достигла 29% (28% годом ранее), при этом доля маркетплейсов выросла до 12,7% от всего рынка против 9,2% за аналогичный период прошлого года. Такая структурная перестройка спроса закрепляет их в роли главного драйвера роста в отрасли», — отметила руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

