Микрозаймы стали почти единственным доступным способом получить кредит

Для многих россиян оформление микрозайма является единственной доступной альтернативой в настоящий момент получить заемные средства, поэтому наблюдается приток клиентов в МФО, сообщили РИАМО в пресс-службе ГК Lime Credit Group.

Это работает, например, для более молодых заемщиков, которые в силу разных причин — отсутствия какой-либо кредитной истории, нестабильного и небольшого дохода и других — не могут получить первые заемные средства в банке и потому обращаются в МФО, отметили аналитики.

Также происходит переток пост-банковских клиентов в МФО. С ужесточением макропруденциальных лимитов часть граждан, которая раньше активно кредитовалась в банках, из-за пересмотренных риск-политик стала получать отказ. При этом потребность в заемных средствах никуда не делась, и пост-банковские клиенты стали обращаться в МФО.

Они предъявляют спрос на так называемые Installments — длинные займы с более крупной суммой, сроком до года и с графиком аннуитетных платежей, что делает их наиболее понятным аналогом классических банковских кредитов, объяснили в пресс-службе ГК Lime Credit Group.

«Безусловно, стоит также иметь в виду, что активное развитие «дочерних» МФО банков, маркетплейсов, телекома также приводит к тому, что довольно большой массив клиентов материнских компаний начинает активнее пользоваться микрозаймами и рассрочками, привыкать к продукту и учиться осознанно им распоряжаться», — заключили эксперты ГК Lime Credit Group.