Микрозаймы нужно регулировать из-за высокой долговой нагрузки россиян

Эксперт Харитоненко: переплаты по микрокредитам нужно снизить до 100%

Рынок микрозаймов замедляется, число МФО сокращается, треть из них убыточны из-за дорогого фондирования. При этом процессы микрокредитования требуют дальнейшего регулирования из-за высокой закредитованности россиян, сообщил РИАМО бенефициар ООО «ДКС ИМПЕРИЯ» Алексей Харитоненко.

По данным ЦБ, выдачи микрозаймов в 1 квартале 2025 года упали на 1% до 497 млрд руб., хотя портфель вырос на 10% до 688 млрд руб.

Регулирование необходимо из-за большой закредитованности россиян (из 14,8 млн клиентов 49% портфеля приходится на заемщиков, имеющих три и более кредита), отмечает эксперт.

«Необходимо ввести „правило одного займа в одни руки до погашения“ и 3-дневный период охлаждения: они защитят клиентов от долговой ямы и снизят риски. А также снизить размер переплаты до 100% (с 130%)», — отмечает Харитоненко.

Несмотря на высокие проценты, МФО сохраняют популярность, которая обусловлена доступностью кредитов: минимальные требования, онлайн-оформление, говорит он. Высокие ставки (0,8%/день, 292%/год) компенсируются срочностью. Также россияне обращаются в МФО из-за отказов банков в кредитовании, добавляет эксперт.