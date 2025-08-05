Микрозаймы летом 2025 года: трансформация рынка

На рынке микрофинансирования летом 2025 года происходит трансформация. Она является следствием изменения регуляторного ландшафта, который все больше сближает банки и МФО и по продуктовым предложениям, и по требованиям к качеству клиентского сервиса, и по требованиям к безопасности, сообщили РИАМО в пресс-службе ГК Lime Credit Group.

В настоящее время активно появляются и развиваются МФО с материнской поддержкой банков, телеком-компаний, маркетплейсов. Классические МФО, чтобы успешно конкурировать в складывающихся условиях, запускают новые продукты, которые в том числе интересны новому и быстрорастущему сегменту пост-банковских клиентов: POS-займы, BNPL-сервисы, виртуальные кредитные линии (аналог банковской кредитной карты).

Кроме того, в последние несколько лет стали появляться целые группы компаний, создаваемые МФО для увеличения стабильности бизнеса, адаптации к новым экономическим и регуляторным условиям и монетизации экспертизы в смежных отраслях — от собственных IT-решений до взыскания задолженности, отмечают эксперты ГК Lime Credit Group.

По их мнению, все эти процессы — следствие изменения регуляторного ландшафта, который все больше сближает банки и МФО и по продуктовым предложениям, и по требованиям к качеству клиентского сервиса, и по требованиям к безопасности.

Большинство последних реализованных и запланированных регуляторных изменений нацелено на охлаждение рынка кредитования и снижение долговой нагрузки населения.

«Мы как представители микрофинансовой отрасли поддерживаем введение самозапрета на кредиты, поскольку этот механизм, с одной стороны, позволяет людям защититься от мошенников и займов, оформленных без ведома людей, с другой — сдерживает клиентов, которые склонны к импульсивным покупкам, от необдуманных трат, которые они впоследствии не смогут обслуживать», — отметили в пресс-службе ГК Lime Credit Group.