Microsoft и OpenAI заключили сделку о сотрудничестве на 135 млрд долларов

сегодня в 10:40

Компании Microsoft и OpenAI заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве

Корпорации Microsoft и OpenAI достигли соглашения о продолжительном партнерстве. В рамках него подразделение OpenAI трансформируется в организацию, приносящую пользу обществу, а Microsoft станет держателем 27% акций этой группы, которые оценены в 135 млрд долларов, сообщает «Царьград» .

Microsoft и создатель Chat GPT, OpenAI, сообщили о заключении нового соглашения о долговременном сотрудничестве.

В соответствии с условиями, коммерческое подразделение OpenAI, где технологическому гиганту принадлежала 32% доля, будет реорганизовано в общественно-полезную корпорацию (PBC) наряду с проведением рекапитализации.

После этого Microsoft будет владеть 27% акций OpenAI Group PBC. Этот пакет акций оценивается приблизительно в 135 млрд долларов.

