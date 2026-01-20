МФО хотят использовать альтернативные пути для работы с обязательной биометрией

Крупные микрофинансовые компании (МФК), такие как «Займер», «Саммит» и Webbankir, планируют перенаправлять клиентов на онлайн-займы в свои дочерние микрокредитные компании (МКК). Альтернативный путь — смена статуса с МФК на МКК, сообщают «Ведомости» .

Решение может быть принято из-за новых требований закона: с 1 марта этого года все МФК обязаны идентифицировать онлайн-заемщиков по биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС). При этом для МКК эта норма вступит в силу только 1 марта 2027 года. Банк России не увидел нарушений в такой практике.

Главная причина поиска обходных путей — обеспокоенность рынка недостаточным наполнением ЕБС. По данным СРО «Мир», биометрией в России реально пользуются 3–4 млн человек. При этом активная клиентская база МФО составляет около 15 млн.

«Нововведение преждевременное, так как база ЕБС не содержит достаточного количества подтвержденных записей для обеспечения работы рынка», — подчеркнул гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

Интеграция с ЕБС предполагает высокие затраты, которые могут составлять от 30 до 80 млн рублей, а по данным ЦБ РФ — доходить до 100 млн рублей. На встрече регуляторов и МФО в конце прошлого года участники обсуждали упрощение процесса. В том числе речь шла о мерах идентификации только по лицу и использование коммерческих биометрических систем. Пока инициативы не получили достаточной поддержки от профильных ведомств.

