сегодня в 20:21

Международные резервы России сократились на 8,9 млрд долларов за неделю

С 27 февраля по 6 марта международные (золотовалютные) резервы России снизились на 8,9 млрд долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка России .

По состоянию на 27 февраля международные резервы РФ находились на уровне 811,1 млрд долларов.

6 марта их объем составил 802,2 млрд долларов. То есть они сократились за неделю на 8,9 млрд долларов, или на 1,1%.

В ЦБ заявили, что резервы снизились «в основном из-за отрицательной переоценки».

Международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они представляют собой средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервной позиции в МВФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.