Международные резервы России сократились на 8,9 млрд долларов за неделю
Фото - © Медиасток.рф
С 27 февраля по 6 марта международные (золотовалютные) резервы России снизились на 8,9 млрд долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Банка России.
По состоянию на 27 февраля международные резервы РФ находились на уровне 811,1 млрд долларов.
6 марта их объем составил 802,2 млрд долларов. То есть они сократились за неделю на 8,9 млрд долларов, или на 1,1%.
В ЦБ заявили, что резервы снизились «в основном из-за отрицательной переоценки».
Международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они представляют собой средства в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервной позиции в МВФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.