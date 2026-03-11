Объем безнадежных долгов россиян превысил 2,4 трлн рублей
Объем безнадежных долгов российских заемщиков по итогам 2025 года превысил 2,4 трлн рублей. Это следует из статистики Банка России, сообщают «Известия».
Речь идет о ссудах пятой категории качества, которые фактически считаются невозвратными. Показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял около 1,8 трлн рублей.
Проблемная задолженность на данный момент занимает почти 7% розничного портфеля банков. Год назад ее доля составляла около 5,7%, уточняется в данных регулятора.
В Центробанке ухудшение платежной дисциплины объясняют в основном проблемными долгами, выданными в конце 2023-го — начале 2024 года. Среди них много ссуд заемщикам с низким рейтингом или вовсе без кредитной истории — риски по ним изначально было сложно оценить.
При этом банки заранее формируют резервы под проблемные кредиты. По данным ЦБ, общий объем резервов под ссуды четвертой и пятой категорий составляет около 2,3 трлн рублей, что заметно выше прошлогоднего показателя в 1,8 трлн.
