Объем безнадежных долгов россиян превысил 2,4 трлн рублей

Объем безнадежных долгов российских заемщиков по итогам 2025 года превысил 2,4 трлн рублей. Это следует из статистики Банка России, сообщают « Известия ».

Речь идет о ссудах пятой категории качества, которые фактически считаются невозвратными. Показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял около 1,8 трлн рублей.

Проблемная задолженность на данный момент занимает почти 7% розничного портфеля банков. Год назад ее доля составляла около 5,7%, уточняется в данных регулятора.

В Центробанке ухудшение платежной дисциплины объясняют в основном проблемными долгами, выданными в конце 2023-го — начале 2024 года. Среди них много ссуд заемщикам с низким рейтингом или вовсе без кредитной истории — риски по ним изначально было сложно оценить.

При этом банки заранее формируют резервы под проблемные кредиты. По данным ЦБ, общий объем резервов под ссуды четвертой и пятой категорий составляет около 2,3 трлн рублей, что заметно выше прошлогоднего показателя в 1,8 трлн.

