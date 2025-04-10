Международные резервы России достигли рекордной отметки в 658 млрд долларов

За последнюю неделю международные резервы России увеличились на 12,4 млрд долларов и достигли рекордной отметки в 658 млрд долларов. Об этом сообщил Банк России на официальном сайте .

На сайте регулятора говорится, что на конец дня 4 апреля 2025 года общий размер международных резервов оценивался в 658 млрд долларов. Это значение стало рекордным.

Отмечается, что увеличение объема международных резервов на 1,9% стало возможным в большей степени из-за положительной переоценки.

Международные резервы представляют собой иностранные активы в виде средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота, находящиеся в распоряжении правительства РФ и Банка России.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны наложили санкции на Банк России, включая заморозку золотовалютных резервов и ограничения на операции с активами и резервами Центрального банка.