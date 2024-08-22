Международные резервы РФ выросли почти на 6 млрд долларов в августе — Центробанк
Центробанк заявил о росте международных резервов России с 9 по 16 августа
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Международные резервы РФ достигли свыше 609 млрд долларов к 16 августа. Соответствующие данные представил Банк России, сообщает АБН24.
По информации ЦБ, 9 августа международные резервы России были почти на 6 млрд долларов меньше и составляли 604 млрд долларов.
Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении регулятора и правительства.
В 2022 году Запад объявил о введении санкций против Центробанка. Под запрет попали транзакции, связанные с управлением активами и резервами Банка России.