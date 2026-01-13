Международные резервы РФ достигли рекордных 763,9 млрд долларов

Российские международные резервы, по информации на 26 декабря прошлого года, составили 763,9 млрд долларов США, сообщается на сайте Банка России.

Этот показатель за неделю вырос на 11,3 млрд долларов США, или на 1,5%. Рост произошел в основном из-за положительной переоценки.

По данным ТАСС, предыдущий рекордный показатель международных резервов страны составлял 752,6 млрд долларов. Это было 19 декабря.

Эти резервы РФ представляют собой высоколиквидные зарубежные активы, которые есть в распоряжении Центробанка и правительства страны. Они состоят из средств в валюте, спецправ заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

