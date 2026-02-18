сегодня в 16:03

Метровагонмаш в Мытищах внедрил автоматизированный стенд для тестирования жгутов

АО «Метровагонмаш» в Мытищах запустило современный испытательный стенд для проверки жгутов в рамках инвестиционной программы, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На заводе АО «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи начал работу новый испытательный стенд для тестирования жгутов. Оборудование установлено в цехе №10 и стало важной частью производственного процесса.

Проект реализован в рамках инвестиционной программы на кластерной инвестиционной платформе при поддержке Минпромторга России, фонда развития промышленности, корпорации развития и ВЭБ.РФ. Программа стартовала в 2023 году при участии правительства России и НОВИКОМБАНКа.

Жгуты — это системы проводов, отвечающие за работу освещения, управления дверьми, экранов, связи и климат-контроля в вагонах метро. Новый стенд обеспечивает многоступенчатый контроль качества, что повышает безопасность и комфорт пассажиров. Оборудование отличается высокой степенью автоматизации: тесты запускаются программно, а результаты фиксируются автоматически.

Стенд имитирует реальные нагрузки, проверяет изоляцию, тестирует контакты, контролирует сопротивление и топологию цепей. По сравнению с прежними методами, новое оборудование сокращает время проверок и сохраняет все результаты в базе данных.

Тестирование проходит по следующему алгоритму: жгут подключают к стенду, оператор выбирает программу, после чего система автоматически проводит испытания и формирует отчет. Все данные вносятся в электронный паспорт изделия.

Внедрение стенда позволяет проверять жгуты каждого вагона по строгим стандартам, снижать количество отказов электрооборудования и ускорять производственный процесс без потери качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.