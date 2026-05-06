Метровагонмаш в Мытищах передал метро 1000-й вагон

Юбилейный, 1000-й вагон производства мытищинского предприятия «Метровагонмаш» поступил в московский метрополитен и вошел в состав поезда «Москва-2026». Поставки ведутся с декабря 2025 года в рамках долгосрочного заказа правительства Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Трансмашхолдинге отметили, что поезда «Москва-2026», поступающие с середины декабря 2025 года, отличаются обновленным интерьером. В вагонах установлены стекла поручней входной группы, изменены корпуса камер заднего вида, модернизированы блок связи «пассажир-машинист» и фары головных вагонов, а сиденья стали более удобными.

В ближайшие два года завод планирует построить для московского метро более 700 таких вагонов. Это позволит обновить парк на Замоскворецкой линии и обеспечить стабильный график движения на Рублево-Архангельской линии.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее отмечала, что предприятие последовательно модернизирует оборудование с использованием механизмов кластерной инвестиционной платформы.

«Только в прошлом году закуплено 185 единиц новой техники», — отмечала Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.