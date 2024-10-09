Меняйте мелочь на бумагу: ЦБ дал старт новой «монетной неделе»

«Монетная неделя» от ЦБ пройдет в России с 7 по 20 октября

Центробанк России объявил о проведении акции «Монетная неделя» — когда граждане могут сдать накопившуюся мелочь, обменяв ее на купюры. Сделать это можно будет с 7 по 20 октября, сообщает АБН24 .

Нести монеты можно не только в банки, но и в крупные сетевые магазины. Участниками акции стали почти 4000 подразделений 159 финансовых организаций, а также более 3,5 тысячи торговых точек.

На официальном сайте «Монетной недели» можно узнать, в каких населенных пунктах получится обменять мелочь на банкноты.

В рамках прошлой акции жители России обменяли на купюры 31 миллион монет. Благодаря этому в оборот возвратили 135 миллионов рублей.