Мемы про котов и горосокоп: названы самые странные платные подписки на сервисы

Несмотря на обилие бесплатной информации в открытых источниках, все больше россиян выбирают платные подписки на различные сервисы. Большинство предпочитает кино и сериалы, меньшинство — закрытые ленты СМИ, сообщили РИАМО в сети фитнес-клубов DDX Fitness.

Самые популярные платные подписки на сервисы

Согласно результатам опроса сети, больше всего респондентов подписано на сервисы с кино с сериалами (36%), 15% пользуются рекуррентными платежами в фитнес-клубах, 13% подключили автоматическую оплату услуг ЖКХ, 12% читают книги по подписке, 8% подписаны на приложения по саморазвитию, подсчет калорий и т. д., 3% выбрали платные игры, 2% — платные каналы блогеров, столько же делают ежемесячные отчисления на благотворительность, 1% читает закрытые ленты СМИ. При этом 4% если и покупают что-то, то только разово, а 3% и вовсе потребляют лишь бесплатный контент.

Помимо этого, люди оформляют подписки и на рабочие сервисы. Так, 38% имеют подписку на «Яндекс Плюс», 15% — Telegram Premium, 6% — редактор фотографий, 5% — расшифровку звонков, по 4% — редактор видео и календарь (ассистент), 3% — расширенный тариф для бизнеса от банка, 0,4% — планировщик дел для ребенка.

На вопрос о причине выбора «жизни по подписке» 48% назвали доступ к качественному контенту, 41% — возможность смотреть/читать/слушать без рекламы, 4% считают, что таким образом вступили в клуб «не для всех».

Несмотря на обилие интернет-мошенников, 73% респондентов уверены в своих подписках, так как пользуются только проверенными сервисами. 16% пару раз все-таки наткнулись на обман, но все равно не отказались от подписок, а вот 3% это остановило — больше они не стали оформлять никакие подписки.

Сколько россияне тратят на платные подписки

Большинство (45%) тратит ежемесячно до 5 тыс. рублей на подписки, 42% — менее 1 тыс. рублей, 5% — до 10 тыс. рублей, менее 1% — от 10 до 20 тыс. рублей. Примерно те же результаты получились по итогам вопроса о максимальной трате на подписки за месяц: 46% — до 5 тыс. рублей, 34% — менее 1 тыс. рублей, 9% — от 5 до 10 тыс. рублей, 2% — от 10 до 20 тыс. рублей.

Многие сервисы предлагают подписку сразу на всю экосистему. Функционал — выше, стоимость — ниже. Тем не менее 86% все равно выбирают только то, что им нужно, и только 8% подписываются сразу же на весь комплекс.

Другой экосистемой — семейной, когда на один аккаунт зарегистрированы сразу несколько членов семьи, пользуются сразу же 46% опрошенных. При этом 15% из них подключили не только супруга/супругу, но и детей и даже родителей. А вот 14% заявили, что несмотря на семейный статус, у каждого — свои подписки.

Подписки для детей

Что касается детей, то самые частые подписки для них — образовательная платформа (7%), мультфильмы и детские фильмы (6%), по 4% — игры и книги, аудиокниги, 2% — платформы с услугами репетиторов, 2% — различные «развивашки» (рисование, мини-уроки, головоломки). Еще 6% сказали, что в детских подписках нет необходимости, так как все активности ребенок получает офлайн.

Самые странные подписки

Среди самых странных подписок, которые когда-либо у них были, респонденты назвали сервисы для редактирования фото и видео, которые в результате не работали, канал конспирологических теорий, гороскопы, погоду, медитации, рассылку картинок с котиками, премиум доступ в банках, умную колонку (которой так и не воспользовались), платный доступ к клубу цветоводов (есть бесплатный доступ).

Среди прочего — подписка сразу на 3 платформы с кино и сериалами, анекдоты от мобильного оператора, доступ в закрытый ТГ-чат, в котором отсутствовала какая-либо информация, рецепты (которых великое множество в интернете), подписка на ежемесячную доставку кошачьей мяты (оформили случайно, при доставке — очень удивились), приложение, которое снимает деньги с карты при невыполнении поставленной цели на день.