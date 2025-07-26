Медведчук: на Украине случился дефолт после роста госдолга до 181 млрд долларов

Дефолт на Украине уже случился, отрицать этот факт не получится, рассказал глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в соседней стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщает ТАСС .

2 июня 2025 года Киев не заплатил по кредитам. После этого международное агентство S&P снизило рейтинг по ВВП-вариантам с СС (большая вероятность невыполнения обязательств) до D (дефолт). На фоне таких событий на Западе все эксперты подтвердили это состояние экономики в стране.

Перед началом правления президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году размер госдолга страны составлял 81,9 млрд долларов. Сейчас цифра увеличилась до 181 млрд.

Медведчук добавил, что во время пребывания Зеленского у власти произошла долговая десуверенитезация Украины. Две трети расходов государственного бюджета в последние годы покрывались за счет внешних и внутренних займов.