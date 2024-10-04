Медицину для сотрудников предприятий обсудили с делегатами из стран БРИКС и СНГ

При поддержке координационного центра промышленной медицины ФМБА России на площадке особой экономической зоны «Дубна» состоялся круглый стол «Здоровьесбережение сотрудников особых экономических зон России».

Модератором мероприятия выступил заместитель начальника МСЧ № 9 ФМБА России по организационно-методической работе, главный внештатный специалист ФМБА России по организации промышленной медицины Игорь Калинин.

Участники круглого стола обсудили вопросы охраны здоровья работающих граждан, как ключевого элемента устойчивого развития особых экономических зон, создание инновационной системы здоровьясбережения и ее масштабирование на площадках ОЭЗ, а также условия и способы получения резидентами социального налогового вычета по расходам на лечение и приобретение медикаментов.

В этом году участниками II Международного форума особых экономических зон-2024, который проходит на площадке особой экономической зоны «Дубна», стали более 500 делегатов из 53 свободных и особых экономических зон, представители бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти из 15 стран мира, включая ОАЭ, Кубу, Иран, Нигерию, Эфиопию, Камбоджу, Беларусь и Узбекистан.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.