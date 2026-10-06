Медианная зарплата таксистов в Салехарде достигла 150 тысяч рублей

По итогам сентября медианная зарплата водителей такси в Салехарде составила 150 тысяч рублей. Доход зависит от времени за рулем и количества заказов, сообщает «Север-Пресс» .

По данным «Авито Работы», в августе медианная зарплата составляла 132 тысячи рублей, в июне и июле — 150 тысяч. Сервис зафиксировал доходы от 70 до 170 тысяч рублей. Руководитель местного таксопарка оценил среднюю стоимость поездки в 200–300 рублей.

«Салехард — город маленький, но здесь такси всегда пользовалось спросом. Здесь решает плотность заказов из-за небольших расстояний: либо водитель выполнит один заказ за 500 рублей в час, либо десять заказов по 100 рублей в час», — пояснил руководитель таксопарка, попросивший не называть его имя.

По его словам, легальные перевозчики несут расходы на страхование, техосмотр и оформление документов, которых избегают нелегалы. Большинство водителей используют собственные автомобили: высокие ставки делают аренду невыгодной.

Таксопарк закупил и раздал перевозчикам детские кресла. Однако пассажиры не всегда выбирают детский тариф и готовы доплачивать 50 рублей. Отказы водителей везти детей без кресла приводят к конфликтам. Жители также жалуются на рост цен в часы пик и непогоду: одна горожанка сообщила о цене 400–450 рублей за поездку короче километра.

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