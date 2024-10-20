Мебельные фабрики Москвы нарастили объем производства почти на 10%

В период с января по август текущего года мебельные фабрики столицы благодаря поддержке города на 10% увеличили объем производства. Компании выпускают на рынок шкафы, столы, кресла, диваны и другую продукцию, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что на сегодняшний день в городе работают свыше 140 предприятий, которые производят мебель для дома и офиса.

«За первые восемь месяцев 2024 года предприятия на 10% нарастили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, они на 60% увеличили объемы поставок продукции заказчикам и отгрузили изделий более чем на 15,5 млрд рублей. Устойчивый рост возможен благодаря комфортному инвестклимату, который создан в Москве под руководством Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что на сегодняшний день промышленники могут получить нефинансовые и финансовые меры поддержки, включая присвоение спецстатусов и льготное инвестиционное кредитование.

Компаниям доступны программы Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Благодаря им производитель стульев и столов получил льготный инвесткредит на покупку нового оборудования со ставкой 3% годовых. Финансовую поддержку будут оказывать 3 года.

Также в Москве реализуется 5 масштабных инвестпроектов, подразумевающих создание мебельных производств. Чтобы локализовать новые предприятия, столица выделила без торгов участки суммарной площадью свыше 7 га. На заводах будут выпускать школьную, гостиничную, офисную и домашнюю мебель. Новые предприятия добавят городу свыше 1 тыс. рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, мебельные фабрики города адаптируются в современных экономических реалиях и активно производят продукцию, по внешнему виду и качеству не уступающую всемирно известным брендам.

«Только с января по август 2024 года компании изготовили продукции более чем на 5,3 млрд рублей, что на 27% превышает показатели аналогичного периода 2023-го. Так, предприятия выпустили свыше 50 тыс. единиц деревянной и около 14 тыс. единиц металлической мебели для сидения, примерно 40 тыс. матрасов и более 58 тыс. изделий для ванных комнат», — сказал Гарбузов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В городе работают свыше 4,5 тыс. промпредприятий, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в столице открывается 150 новых техкомпаний и реализуются десятки инвестпроектов, обеспечивающих его новыми рабочими местами.

В городе повышают инвестпривлекательность и развивают производства. Созданы комфортные условия для крупных, средних и малых предприятий — им доступны свыше 20 системных и антикризисных мер поддержки.