Матушанский: нужна проверка производителей, не сделавших локализацию производства

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Матушанский в ходе XXI форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» сообщил, что разрабатывается механизм по выявлению поставщиков из реестра, фактически не локализовавших производство.

«С одной стороны, мы стремимся к еще большему увеличению доли отечественной продукции в госзакупках. С другой стороны, мы понимаем, что и нам еще есть, над чем работать», – сообщил журналистам Матушанский.

Со стороны бизнеса много запросов на тему работы с постконтролем, работой с недобросовестными поставщиками.

«Это у нас тоже на карандаше. С коллегами из Госстандарта мы готовим соответствующие механизмы, которые будут позволять дополнительно проверить производителей, включенных в реестр», – добавил зампред.

Он отметил, что, по планам, такая мера позволит бороться с поставщиками, которые сделали локализацию производства только «на бумаге».

Замминистра добавил, что это даст возможность конкурировать тем, кто ведет дела честно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.