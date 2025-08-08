Материнский капитал в 2025 году: могут ли россияне рассчитывать на его повышение

Повышение размера материнского капитала до 1 миллиона рублей при рождении первого ребенка и до 1,3 миллиона рублей за второго или третьего — это серьезное предложение, которое может оказать значительное влияние на демографическую ситуацию в стране. Однако реализация такого законопроекта в условиях растущего дефицита бюджета вызывает несколько вопросов, заявил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Рассматривая инициативу депутатов Госдумы, которые предлагают повысить размер материнского капитала до 1 млн рублей при рождении первого ребенка и до 1,3 млн рублей — за второго или третьего, нужно отталкиваться от некоторых реальных факторов, сказал он.

«Увеличение материнского капитала потребует значительных финансовых ресурсов. В условиях дефицита бюджета правительству РФ будет сложно выделить дополнительные средства на эту программу», — уточнил эксперт.

Одновременно среди приоритетов бюджета на сегодняшний день есть пункт о социальной поддержке, включая индексацию пенсий и материнского капитала. Поэтому можно предположить, что для стимулирования рождаемости и поддержки семей, возможно, будут найдены источники финансирования, добавил Щербаченко.

В 2025 году маткапитал уже был проиндексирован. Маткапитал ежегодно индексируется 1 февраля, исходя из уровня фактической инфляции за предыдущий год. В 2025 году индексация составила 9,5%. Размер маткапитала в 2025 году:

690 266,95 рублей — на первого ребенка;

912 162,09 рублей — на второго ребенка;

221 895,10 рублей — доплата на второго ребенка, если выплата за первого уже получена.

«В целом, предложение о повышении материнского капитала имеет свои плюсы и может быть полезным для семей, его реализация в условиях бюджетного дефицита потребует тщательной проработки и обоснования со стороны правительства РФ», — резюмировал эксперт.