Масштабный сбой произошел в блокчейн-сети TON из-за запуска токена DOGS

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Масштабный сбой произошел в блокчейн-сети TON. Она не производила транзакций на протяжении 7 часов, сообщает РБК .

Сеть остановилась около 23:00 27 августа. Ее работа восстановилась только утром.

Разработчики TON Foundation заявили, что с момента открытия возможности вывода токенов DOGS было проведено более 20 млн транзакций. Это привело к перегрузке валидаторов.

С момента листинга DOGS транзакции в сети проходят с задержками. Работу блокчейна восстановили в 8:30 по московскому времени.

Ранее разработчики мессенджера Telegram запустили новый сервис для знакомств пользователей друг с другом TON Dating. Для женщин он будет бесплатным, а для мужчин подписка стоит почти 6 тысяч рублей.