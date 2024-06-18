В Telegram появился бот для знакомств TON Dating

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Разработчики мессенджера Telegram запустили новый сервис для знакомств пользователей друг с другом, который для женщин будет бесплатным, а для мужчин подписка стоит почти 6 тысяч рублей, сообщает РИА Новости .

Пользователям Telegram-бота нужно будет пройти небольшую регистрацию, которая включает в себя указание имени, даты рождения, увлечений и трех фотографий. Критерии к последним пока не озвучены.

Женщины смогут пользоваться сервисам бесплатно, а вот мужчинам придется платить через криптокошельки или внутреннюю валюту «звезды». Стоимость месячной подписки в «звездах» составит 2500, а в рублях — 5700.

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