Маск: робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность и даст всем денег

Американский бизнесмен Илон Маск сказал, что человекоподобный гуманоидный робот Optimus, который создает его фирма Tesla, сможет уничтожить бедность. Он предоставит всему человечеству универсальный высокий доход, сообщает РИА Новости .

В посте в соцсети Х Маск опубликовал часть собственного выступления со встречи с инвесторами фирмы Tesla от 6 ноября. На записи миллиардер отметил, что Optimus якобы будет выполнять работу получше даже наиболее квалифицированного хирурга.

В октябре СМИ Wired со ссылкой на Маска писало, что Tesla собирается изготовить армию человекоподобных роботов Optimus в количестве миллиона единиц. Их полномасштабное производство может начаться в конце 2026 года.

В конце прошлого месяца Маск выложил запись, на которой показал, как Optimus справляется с базовыми задачами. Так, он выносит мусор, пылесосит, подметает и готовит пищу.

