Машиностроительный завод за 5 млрд рублей построят в Подмосковье

Китайская компания «Хуацзин», специализирующаяся на производстве запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ («ЭйчДжей»), приступает к строительству завода в индустриальном парке «Есипово» в г. о. Солнечногорск. Соответствующее разрешение уже получено инвестором. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье компания «Хуацзин» планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 5 млрд рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей округа Солнечногорск. К строительству первой очереди приступят уже в начале этого года. Производственные мощности нового предприятия в Подмосковье позволят производить в год 100 тысяч осей, 100 тысяч подвесок и до 400 тысяч колодок», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На первом этапе компания запустит цех по производству осей и цех по производству подвесок. В перспективе линейка выпускаемой продукции будет увеличена и на предприятии запустят линии по производству колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки.

«Как и заводы в Китае, предприятие в России будет оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением. У нашей компании есть свой собственный отдел тестирования качества сырья и готовой продукции. Помимо стандартных проверок на прочность, также проводятся испытания на коррозионную устойчивость в солевом тумане, анализ структуры металла, трехкоординатный контроль, усталостные испытания балок осей и т. д.», — рассказал коммерческий директор ООО «ЭйчДжей (Рус)» Богдан Гонтовой.

Компания была основана в 2002 году и на данный момент является одним из самых крупных предприятий в Азии, занимающихся производством запасных частей и деталей для прицепов и полуприцепов. А также одним из первых заводов, где стали производить цельнокованую балку для оси методом горячего обжима. Технология позволяет решить проблему разрушения метала при высокой нагрузке. Такая же технология будет применяться и на производстве в индустриальном парке «Есипово».

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.