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В Подмосковье за нарушения безопасности в лесах выписаны штрафы 5,3 млн руб

В Подмосковье с начала 2025 года за нарушение правил санитарной безопасности в лесах вынесено 138 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму штрафов в размере 5 305 000 рублей сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Нарушения правил санитарной безопасности в лесах, регламентируемые статьёй 8.31 КоАП РФ, являются одними из наиболее частых для Подмосковья. Эти правонарушения наносят значительный вред лесам. С начала 2025 года вынесено 138 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму штрафов в размере 5 305 000 рублей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Лидеры по количеству штрафов: Подольское лесничество — 24, Сергиево-Посадское — 23, Ногинское — 14.

Всего за полгода по статье 8.31 зарегистрировано 184 протокола, включая Сергиево-Посадский филиал ГАУ МО «Мособллес» — 31, Ступинский — 22, Подольский — 20.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.