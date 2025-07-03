Почти 800 тыс. детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

С начала года профосмотры в Подмосковье прошли почти 800 тыс. детей, из них более 601 тыс. в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В Московской области бесплатные профилактические осмотры доступны как взрослому, так и детскому населению. Такая диагностика позволяет уточнить группу здоровья ребенка, своевременно выявить различные патологии, заболевания и риски их развития. «Профилактические осмотры для детского населения доступны в поликлиниках, а также образовательных учреждениях, что особенно удобно для работающих родителей. Для проведения профосмотров в образовательных учреждениях бригада врачей выезжает в школу или детский сад. Всего с начала года профосмотры в Подмосковье прошли почти 800 тыс. детей, из них более 601 тыс. в образовательных учреждениях», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете на региональном портале Госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.