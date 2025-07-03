ГОСТ для школьной формы: как должны будут одеваться учащиеся

Документ , регулирующий качество и внешний вид школьной формы, опубликовало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Стандарт разработан АНО «Российская система качества» (Роскачество) совместно с Инновационным научно-производственным центром текстильной и легкой промышленности при Минпромторге.

Как должна выглядеть школьная форма по ГОСТу с сентября 2025 года

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Согласно стандарту, школьная форма должна быть выполнена в деловом стиле (это стиль одежды, предназначенный для деловой сферы жизни общества, характеризующийся строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе материалов, цвета, покроя и аксессуаров).

Комплектация школьной формы может состоять из разных элементов, допускаются: блузки, жилеты, пиджаки/жакеты/блейзеры, кардиганы, джемперы, водолазки, рубашки, платья и сарафаны, юбки, брюки, шорты, а также комбинезоны и полукомбинезоны.

Требования к внешнему виду ученической одежды следующие: «Школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение».

На форме допускаются отличительные знаки образовательной организации: эмблемы, шевроны, нашивки и другие декоративные элементы. Приветствуется также патриотическая символика: триколор или герб России.

При этом форма должна быть удобной, не сковывающей движения, а фурнитура – не иметь острых элементов, о которые можно пораниться.

Предусмотрен также «торжественный вариант» школьной формы: повседневная может быть дополнена светлой блузкой или рубашкой, галстуком или головным убором, на усмотрение администрации учебного заведения.

ГОСТ применим только для одежды, которую ученики будут носить во время занятий в классе. На обувь и спортивную форму/экипировку стандарт не распространяется.