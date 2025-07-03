ГОСТ для школьной формы: как должны будут одеваться учащиеся
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
Росстандарт утвердил ГОСТ, по которому рекомендуется одеваться ученикам средней школы. О том, какие требования предъявляются к школьной форме – в материале РИАМО.
Кто придумал ГОСТ для школьной формы
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
Документ, регулирующий качество и внешний вид школьной формы, опубликовало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Стандарт разработан АНО «Российская система качества» (Роскачество) совместно с Инновационным научно-производственным центром текстильной и легкой промышленности при Минпромторге.
Как должна выглядеть школьная форма по ГОСТу с сентября 2025 года
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Согласно стандарту, школьная форма должна быть выполнена в деловом стиле (это стиль одежды, предназначенный для деловой сферы жизни общества, характеризующийся строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе материалов, цвета, покроя и аксессуаров).
Комплектация школьной формы может состоять из разных элементов, допускаются: блузки, жилеты, пиджаки/жакеты/блейзеры, кардиганы, джемперы, водолазки, рубашки, платья и сарафаны, юбки, брюки, шорты, а также комбинезоны и полукомбинезоны.
Требования к внешнему виду ученической одежды следующие: «Школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение».
На форме допускаются отличительные знаки образовательной организации: эмблемы, шевроны, нашивки и другие декоративные элементы. Приветствуется также патриотическая символика: триколор или герб России.
При этом форма должна быть удобной, не сковывающей движения, а фурнитура – не иметь острых элементов, о которые можно пораниться.
Предусмотрен также «торжественный вариант» школьной формы: повседневная может быть дополнена светлой блузкой или рубашкой, галстуком или головным убором, на усмотрение администрации учебного заведения.
ГОСТ применим только для одежды, которую ученики будут носить во время занятий в классе. На обувь и спортивную форму/экипировку стандарт не распространяется.
Из каких материалов нужно шить школьную форму по новому ГОСТу
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ГОСТ распространяется на одежду «из ткани и трикотажных полотен». Качество школьной формы должно соответствовать нескольким десяткам других ГОСТов, определяющих износостойкость материалов и их свойств при растяжении. Учитывается также наличие или отсутствие в волокнах ткани вредных веществ (таких как формальдегиды), воздухопроницаемость ткани, гигроскопичность (способность впитывать влагу), устойчивость к сминанию и прочность на разрыв.
Определения, касающиеся качества ткани и текстильных изделий, были созданы не для учебных заведений или родителей, которые будут покупать форму – а для производителей. Именно текстильные и швейные предприятия должны будут изучить документ для того, чтобы иметь право поставить на свой товар маркировку о соответствии требованиям ГОСТа.
Обязательно ли покупать школьную форму по ГОСТу
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Утвержденный Росстандартом ГОСТ является документом добровольного применения и обязателен для производителя лишь в том случае, если тот сам заявит «о соответствии его требованиям».
Представители Роскачества пояснили, что документ призван в первую очередь облегчить выбор для потребителя: возможно, для части родителей соответствие ГОСТу может стать определяющим при выборе школьной одежды для ребенка.
ГОСТ для школьной формы вступит в силу с 3 сентября 2025 года.