14 специалистов повысили квалификацию в сфере ЖКХ Подмосковья
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На базовой кафедре министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО завершили свое обучение 14 специалистов. Получив глубокие знания и практические навыки, они готовы решать актуальные задачи городского хозяйства и развивать инфраструктуру отрасли Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
За 2 года обучения студенты освоили: управление качеством услуг ЖКХ, экономику и финансы, правовое регулирование, экологию и устойчивое развитие, современные технологии эксплуатации, международный опыт реформ, инновации в ресурсосбережении и энергосервисе, применение ИКТ в ЖКХ.
Сейчас они представили свои выпускные квалификационные работы, с глубоким практическим уклоном. Среди выбранных тем:
- городское хозяйство;
- обеспечение бесперебойного водоснабжения;
- использование систем искусственного интеллекта для управления в городском хозяйстве;
- эффективное управление жилым фондом.
В работах выпускников комиссия особо отметила актуальность выбранных тем конкретные, просчитанные предложения, полная готовность изложенного материала к реализации.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.
«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.