14 специалистов повысили квалификацию в сфере ЖКХ Подмосковья

На базовой кафедре министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО завершили свое обучение 14 специалистов. Получив глубокие знания и практические навыки, они готовы решать актуальные задачи городского хозяйства и развивать инфраструктуру отрасли Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

За 2 года обучения студенты освоили: управление качеством услуг ЖКХ, экономику и финансы, правовое регулирование, экологию и устойчивое развитие, современные технологии эксплуатации, международный опыт реформ, инновации в ресурсосбережении и энергосервисе, применение ИКТ в ЖКХ.

Сейчас они представили свои выпускные квалификационные работы, с глубоким практическим уклоном. Среди выбранных тем:

городское хозяйство;

обеспечение бесперебойного водоснабжения;

использование систем искусственного интеллекта для управления в городском хозяйстве;

эффективное управление жилым фондом.

В работах выпускников комиссия особо отметила актуальность выбранных тем конкретные, просчитанные предложения, полная готовность изложенного материала к реализации.

Познакомиться с программой подробнее и подать заявку на магистерскую программу можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.