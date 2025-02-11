Машиностроительный завод в Орехово-Зуеве производит компоненты подвижного состава

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском округе при финансовой поддержке ФРП запущена программа «Развитие пассажирского транспорта», направленная на создание электропоездов с отечественным электрооборудованием, освоение производства моторно-редукторных блоков и ремонт колесных пар для серии «Иволга». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы завод начал серийное производство электропоездов ЭП2ДМ, увеличил мощности испытательной станции до 630 вагонов в год и вышел на плановые показатели выпуска 600 моторно-редукторных блоков для «Иволги 4.0» в год.

При поддержке государственных органов и льготных займов фонда развития промышленности Трансмашхолдинг, в состав которого входит ДМЗ, реализует масштабные проекты по полной локализации компонентов современной железнодорожной техники. Общая стоимость 15 внедряемых проектов составляет около 70 млрд рублей, из которых в 2024 году было инвестировано 24 млрд рублей.

Внедрение проектов на производственных площадках Трансмашхолдинга стало темой выездного совещания, прошедшего на Тверском вагоностроительном заводе. В дискуссии приняли участие представители Минпромторга и Минэкономразвития России, топ-менеджеры ТМХ, ФРП и участвующих в проектах финансовых корпораций.

Руководители 11 предприятий холдинга представили на совещании отчеты о промежуточных итогах исполнения проектов и обсудили вопросы, касающиеся дальнейших шагов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.