Маркетплейс «Сравни» назвал самые популярные депозиты в 2025 году

Интерес к депозитным продуктам среди россиян в 2025 году распределился относительно равномерно между различными сроками размещения: вклады на три месяца интересовали 36% пользователей, на шесть месяцев — 35%, на год — 29%, сообщил РИАМО руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», вкладчики выбирают наиболее гибкий вариант сбережения на короткий срок под высокую ставку, особенно в условиях предложения банками повышенных условий по таким продуктам. Изменение налогообложения дохода по вкладам также стимулирует сокращать срок накопления и снижать сумму вклада, но при этом по сравнению с началом года средний размер вклада вырос на 30%.

Наиболее популярными стали вклады в диапазоне от 500 до 600 тыс. рублей для трехмесячного размещения, от 300 до 400 тыс. рублей для полугодового и от 400 до 500 тыс. рублей для годового вклада, рассказал эксперт.

Пиковый интерес к вкладам пришелся на весну, когда ставки были наиболее выгодны, и осень, когда ставки уже снизились, но все еще остались высокими. География интереса к депозитам распределилась следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Нижегородская области, а также Краснодарский край.

