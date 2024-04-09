Маркетплейс Ozon планирует начать процесс редомициляции в 2024 году

Ozon начнет процесс редомициляции холдинговой компании с Кипра в 2024 году

Маркетплейс Ozon начнет процесс редомициляции (перенос или регистрация организации в другой юрисдикции — ред.) холдинговой компании с Кипра уже в этом году, сообщает «Интерфакс» .

CFO компании Игорь Герасимов заявил, что Ozon стремится начать процесс редомициляции. По его словам, в 2024 году будет предпринят ряд действий, которые приблизят компанию к переезду.

«Такой план есть, все его поддерживают на всех уровнях. Но есть и объективные препятствия и ограничения, из-за которых мы не можем более оперативно его реализовать», — рассказал Герасимов.

В данный момент кипрская Ozon Holdings Limited является холдинговой компанией маркетплейса. О готовности организации к переезду стало известно в августе прошлого года.

Недавно появилась информация о массовых закрытиях пунктов выдачи OZON в России. В пресс-службе маркетплейса опровергли эти слухи.