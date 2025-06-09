Маркетолог рассказала, как изменилась потребительская корзина россиян

Покупательские привычки россиян в 2025 году меняются на фоне подорожания продуктов и снижения доступности жилья. Маркетолог, гендиректор BCSA Елизавета Волошанина рассказала, что люди все чаще переходят на более дешевые марки, отказываются от мяса и все чаще выбирают готовую еду.

В 2025 году цены на базовые продукты питания продолжают расти. Картофель подорожал на 85%, сливочное масло — на 35%. В ответ на это покупатели переходят на макароны и маргарин. Спрос на масло снизился на 22%, на курицу — на 33%, на свинину — на 36%, а на индейку — на 38%.

«Потребители с доходом ниже среднего уровня все чаще выбирают локальные бренды и собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров — наиболее доступные продукты на полке», — сообщила в эфире радио Sputnik маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.

Параллельно растет рынок готовой еды. Молодые покупатели предпочитают покупать уже приготовленные блюда, а не тратить время на готовку. Категория активно развивается в любом ценовом сегменте.

Меняются и предпочтения в недвижимости. Спрос на новостройки падает, выдача жилищных кредитов в январе 2025 года сократилась на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом объемы ипотечного кредитования за год могут упасть на 30%.

На фоне этого растет интерес к загородной жизни: увеличивается спрос на семена (плюс 15% в начале года), товары для садоводства и строительные материалы.