Маркетолог оценил возвращение иностранных брендов в «ТВОЕ»

В некоторых бюджетных магазинах «ТВОЕ» можно снова найти одежду ушедших из России марок: Stradivarius, Bershka, Zara, Oysho и Massimo Dutti, сообщает «Вечерняя Москва» .

Эти марки продаются сейчас в девяти точках в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Тольятти и Краснодаре.

«Возможно, это глобальная PR-акция, которая призывает потребителя вернуться в магазины, намекая, что на его прилавках можно найти что-то давно знакомое и уже полюбившееся. Если это действительно одна из стратегий продвижения, то руководителю и отделу маркетинга нужно сказать браво», — заявил бренд-маркетолог Александр Дяченко.

В ассортименте магазинов «ТВОЕ», возможно, будут встречаться товары брендов Inditex, включающие как коллекции прошлых сезонов, не нашедшие своего покупателя, так и актуальные модели, ввезенные посредством параллельного импорта, также отметил эксперт.

