Мария Багреева: в Москве самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20

Уровень безработицы за прошлый год, который рассчитали по методологии международной организации труда (МОТ), в Москве составил 1,8%. Это самый низкий показатель среди наиболее крупных городов в странах G20, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Рейтинг уровня безработицы в 21 крупнейшем городе «Большой двадцатки» составил департамент экономической политики и развития столицы.

«Уровень безработицы по методологии МОТ в 2023 году в Москве составил 1,8%, снизившись с 2,3% в 2022 году. Городская экономика интенсивно развивается: расширяют деятельность уже существующие компании и создаются новые, что предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы», — рассказала Мария Багреева.

Она добавила, что благодаря этому Москва уже в четвертый год подряд становится лидером по самому низкому уровню безработицы в странах G20.

Низкий уровень безработицы для Москвы всегда был характерен. В период с 2010 по 2019 годы до пандемии он составлял в среднем около 1,5%. По этой причине наблюдаемая сейчас безработица не является следствием проблем с кадрами на рынке труда. Речь скорее идет о возвращении к прежним уровням, добавила она.

В рейтинге ближайшими соседями Москвы стали Токио с 2,5% и Сеул с 2,7%. В первой пятерке также Эр-Рияд и Сидней, в которых безработица составляет 3,7% и 3,2% соответственно. 11 место занял Лондон — его показатель безработицы — 5%, следом идет Нью-Йорк с 5,2%, а в Париже и Лос-Анжелесе — 5,7% и 5,3%. Наиболее высокий процент безработицы в прошлом году зафиксировали в Рио-де-Жанейро и Брюсселе — 9,2% и 10,7% соответственно.

Благодаря методологии МОТ можно сопоставлять уровни безработицы в различных странах на основе данных официальной статистики. По определению организации безработными являются люди, которые соответствуют сразу двум критериям — не работают, занимаясь поиском работы любым образом, — запускают собственное дело, размещают объявления о трудоустройстве в СМИ, обращаются к потенциальным работодателям или в государственные службы занятости, а также могут приступить к работе в течение 2 недель.