Мария Багреева: в Москве пройдет первая Школа городской экономики для студентов

Власти Москвы впервые проведут Школу городской экономики на базе факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Урбанизация является основой мирового развития. В городах сосредоточена большая часть трудовых ресурсов и формируется свыше 80% мирового ВВП, доля городского населения постоянно увеличивается, при этом мегаполисы растут быстрее остальных городов», — сказала Мария Багреева в рамках презентации проекта для студентов НИУ ВШЭ.

Она подчеркнула, что Москва, занимая почетное место в топ-5 крупнейших городских экономик мира, представляет собой наиболее значимый экономический центр России, внося вклад в совокупный валовой региональный продукт страны, превышающий 20%.

По словам заммэра, для правительства Москвы крайне важно, чтобы будущие специалисты в области городского управления, значительная часть которых останется работать в столице, были хорошо осведомлены о принципах работы городской экономики.

Багреева сообщила, что Школа городской экономики станет ежегодным образовательным мероприятием, организуемым столичным комплексом экономической политики для студентов ведущих вузов города.

В рамках презентации проекта студентам ВШЭ Мария Багреева прочитала лекцию «Введение в городскую экономику», благодаря которой они узнали о мировых тенденциях урбанизации, экономических аспектах городского развития, особенностях развития Московской агломерации и актуальных вызовах, стоящих перед мегаполисом.

Ректор ВШЭ Никита Анисимов рассказал, что подобные встречи будут проходить на регулярной основе. Высшая школа экономики уже много лет ведет подготовку необходимых квалифицированных специалистов для работы в Москве.

Набор слушателей в Школу будет проходить в период с 15 по 17 ноября на конкурсной основе. В роли наставников выступят руководители исполнительных органов власти правительства Москвы, профессора ВШЭ, а также отечественные и зарубежные специалисты в области урбанистики и городской экономики.

В ходе занятий будут рассмотрены следующие аспекты: пространственное развитие городов, цифровизация городского пространства и работа с городскими данными. В завершающий день состоится кейс-соревнование, победители которого получат возможность пройти полугодовую стажировку в столичном департаменте экономической политики и развития.