Мария Багреева: в 2024 году Москва заключила контракты на сумму 1,7 трлн рублей

В 2024 году государственные и муниципальные организации Москвы заключили около 380 тыс. контрактов на общую сумму 1,7 трлн рублей в рамках федерального закона 44-ФЗ. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что госзаказ Москвы — крупнейший в стране. Каждый седьмой рубль в системе закупок России приходится на заказчиков столицы.

«В 2024 году они заключили 376,6 тыс. госконтрактов на сумму 1,7 трлн рублей, что на 10% выше показателя 2023 года. Чаще всего столичные заказчики приобретали строительные работы, медицинские товары, услуги по организации питания в больницах, школах и детских садах, а также оборудование и спецтехнику для дорожных и коммунальных служб», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что суммарный объем контрактов по данным категориям превышает 800 млрд рублей.

Каждый третий контракт в 2024 году московские заказчики заключили с поставщиками из других регионов России. Такие закупки помогают региональным предпринимателям расширять географию поставок и масштабировать бизнес. В свою очередь, московские заказчики получают доступ к широкому выбору предложений, что позволяет им эффективно удовлетворять свои потребности и снижать затраты на закупки.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова, город развивает межрегиональное сотрудничество в области госзаказа. Активнее всего заказчики столицы в 2024 году работали с поставщиками из Московской области. Таких закупок произвели больше чем на 140 млрд рублей.

«С предпринимателями из Санкт-Петербурга заключены контракты на 76 млрд рублей, из Ярославской области — на 63 млрд рублей, из Владимирской области — на 14,2 млрд рублей, из Рязанской области — на 8,8 млрд рублей», — сказал Пуртов.

Контрактная система Москвы продолжает демонстрировать высокую эффективность. Столица остается лидером Национального рейтинга прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процессов, внедрению цифровых технологий и активному вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах закупочной деятельности.