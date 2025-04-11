Мария Багреева: в 1 квартале на портале поставщиков провели 136,5 тысяч закупок

В первом квартале 2025 года заказчики из Москвы и других регионов России разместили на Портале поставщиков свыше 136 тыс. закупок малого объема, общая сумма которых превысила 25 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались образовательные и медицинские услуги, а также оборудование связи и электроника, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что портал поставщиков — это удобный и надежный инструмент для проведения закупок, позволяющий заказчикам быстро удовлетворять свои потребности, а предпринимателям — развивать бизнес.

«За 3 месяца этого года на портале проведено 136,5 тыс. процедур на 25,5 млрд рублей. Активнее всего заказчики закупали образовательные и медицинские услуги: объем таких закупок составил 317,5 и 158,6 млн рублей соответственно», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что также активно закупались средства связи, оргтехника и электроника — на сумму 98,2 млн рублей.

Значительная часть закупок пришлась на организацию спортивных, туристических и экскурсионных мероприятий, а также на услуги в сфере связи и IT.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, все процедуры на портале осуществляются в цифровом формате, что делает заключение сделок быстрым и удобным. Платформой уже пользуются заказчики из 42 регионов страны.

«В число наиболее активных в первом квартале этого года вошли заказчики из Москвы и Санкт-Петербурга, которые опубликовали 52,4 и 32,6 тыс. закупок соответственно. В пятерку лидеров вошли также Московская область — почти 26 тыс. закупок, Пермский край — 11,3 тыс., Ямало-Ненецкий автономный округ — 5,9 тыс.», — рассказал Пуртов.

Портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации малых закупок. Сегодня в его каталоге представлено более 3 млн уникальных товаров и услуг, а ежедневно здесь заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Как подчеркнули в департаменте информационных технологий Москвы, сервисы портала делают его современным и востребованным инструментом среди предпринимателей по всей России. На платформе зарегистрировано более 368 тыс. поставщиков, включая компании, ИП, самозанятых и физлиц. Прозрачные механизмы работы позволяют им не только сотрудничать с местными заказчиками, но и выходить на новые рынки. Для удобства пользователей разработчики регулярно улучшают функционал: от системы тегов и скачивания каталогов до автоматизации участия в закупках и расчета стоимости доставки.

Для поддержки пользователей в регионах открываются офисы, где специалисты помогают разобраться с работой на платформе, проводят обучение, собирают предложения по доработкам и решают технические вопросы. Также можно обратиться в службу поддержки по единому номеру: +7 (800) 303-12-34 или оставить заявку на портале.

Функциональным заказчиком портала является департамент по конкурентной политике Москвы, а за его техническое развитие отвечает департамент информационных технологий города.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям московской программы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».