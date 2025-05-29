Мария Багреева: столица создает комфортную регуляторную среду для роста бизнеса

Фото - © Фото: Мария Багреева на форуме «15 лет ОРВ в России: слово бизнесу» / Пресс-служба РЭУ имени Г. В. Плеханова

Столица показывает стабильный рост экономики по всем ключевым показателям и продолжает удерживать место в тройке крупнейших городских экономик мира, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Появление комфортных условий для бизнеса является одним из приоритетов работы правительства Москвы.

«Оценка регулирующего воздействия нормативных требований реализуется в Москве по двум направлениям: представление позиции региона по актам федерального уровня, которые затрагивают полномочия субъектов России, а также проведение оценки московской нормативной базы. Участие Москвы в ОРВ федеральных актов, когда мы выступаем в качестве объекта регулирования, позволяет лучше понять, как выстраивать диалог с бизнесом при ОРВ московской нормативной базы», — уточнила Мария Багреева, выступая на пленарном заседании форума «15 лет ОРВ в России: слово бизнесу», организованном Минэкономразвития России.

Эффективность оценки зависит от подхода. Улучшая механизмы ОРВ, городом был разработан уникальный инструмент — перечень индикаторов эффективного регулирования, который нужен для системного анализа правовых документов на наличие в них избыточных требований к бизнесу.

«Мы понимаем, что эффективный диалог с бизнесом невозможно вести только от одного органа власти, поэтому мы активно привлекаем к нему разработчиков нормативных актов всех комплексов городского управления: проводим обучение, помогаем им получать обратную связь от бизнеса и собирать данные для расчетов социально-экономических последствий от введения или изменения требований. Распространение такой культуры на все органы власти существенным образом упрощает процессы ОРВ в столице», — прокомментировала она.

В результате данной работы в минувшие несколько лет в процедуре оценки регулирующего воздействия участвовали 25 профильных органов власти города со всех комплексов городского управления.

Известно, что особое внимание город уделяет направлениям, в которых нужно упрощение требований к бизнесу.

«Для нас очень важно сфокусироваться на максимально зарегулированных отраслях, у которых есть большой запрос на быстрый рост, — строительстве, сфере ЖКХ и благоустройства, транспорте. В этих отраслях большой объем разрешительной документации и требований, которые к ним выдвигаются. Вторая важная задача — это сделать так, чтобы любой бизнес, вне зависимости от его размера, мог расти и развиваться в городе, поэтому большое внимание уделяется упрощению регулирования малого и среднего предпринимательства», — заявила заммэра.

Также новым шагом внедрения культуры ОРВ в городе может стать работа со студентами. Уточняется, что будущие специалисты должны иметь возможность знать и использовать инструменты ОРВ не только в теории, но и на практике.

Помимо этого, на площадке форума прошли дебаты для студентов столичных вузов. В их основе — кейсы из реальной работы. Участники узнали издержки бизнеса и города на соблюдение и администрирование требований законодательства и привели аргументы в пользу сохранения или изменения регулирования.