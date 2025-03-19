Мария Багреева: столица помогает бизнесу внедрять цифровые технологии

Предприятия столицы, завершившие пилотный этап федерального проекта «Производительность труда», перешли к следующей стадии — внедрению цифровых технологий для повышения эффективности бизнес-процессов. Комплексную поддержку в цифровизации предприятиям оказывают Региональный центр компетенций Москвы и федеральное АНО «Цифровые технологии производительности» в рамках стратегического соглашения о повышении производительности труда на столичных предприятиях, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что участники пилотных проектов уже достигли заметных результатов благодаря бережливым технологиям. Следующим шагом станет внедрение цифровых решений для повышения эффективности.

О проекте

«Мы предлагаем участникам федерального проекта воспользоваться комплексной поддержкой — от диагностики узких мест до выбора и внедрения передовых решений по автоматизации и цифровизации», — рассказала Багреева.

Заммэра добавила, что это позволяет не только оптимизировать использование ручного труда, но и полностью отказаться от него там, где это возможно, значительно повышая производительность и конкурентоспособность бизнеса.

В рамках проекта московским предприятиям доступны более 600 цифровых решений, охватывающих ключевые направления деятельности. Среди них — оптимизация цепочек поставок, улучшение клиентского сервиса, внедрение систем видеоаналитики с искусственным интеллектом, автоматизация складской логистики, биометрическая идентификация сотрудников с использованием технологий распознавания лиц, а также программы мониторинга технологических процессов.

Участники проекта

На данный момент три столичные компании, участвующие в федеральном проекте, уже приступили к внедрению цифровых технологий для повышения производительности. Ожидается, что к ним присоединятся все предприятия, завершившие первый этап проекта.

Например, компания «ДжиЭсЭс Косметикс» планирует повысить эффективность варочного цеха за счет внедрения цифровых решений в процессы учета, контроля и планирования. Для этого в систему 1С будут добавлены новые функции, а также разработано мобильное приложение для операторов. Это позволит ускорить выполнение операций, увеличить объемы производства, сократить количество брака и минимизировать потери.

Логистическая компания «ЛогЛаб» намерена внедрить нейросетевую видеоаналитику для повышения эффективности работы склада. Искусственный интеллект будет анализировать видео с камер, что ускорит обработку товаров, сократит время на приемку и отгрузку, а также снизит вероятность ошибок при подсчете и идентификации товаров. Это позволит повысить пропускную способность склада, улучшить безопасность и управление процессами.

Компания «СВ Тейпс» планирует использовать систему автоматизации складских процессов WMS для повышения эффективности логистических операций и снижения затрат. Благодаря этому улучшится точность инвентаризации, сократится время обработки товаров, снизится вероятность ошибок, а также уменьшатся риски возникновения дефицита или излишков. Кроме того, улучшится складская аналитика, снизятся расходы на персонал и хранение, а качество обслуживания клиентов возрастет.

Национальный проект «Производительность труда» в столице реализовывали в 2022–2024 годах на средства горбюджета. Как отмечал мэр города Сергей Собянин, все 419 столичных участников нацпроекта окончили пилотный этап и теперь самостоятельно внедряют у себя культуру непрерывных улучшений.

С текущего года столичные компании продолжают повышать производительность труда в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»). Национальный проект реализуется в Москве на средства горбюджета. Заявки для участия принимают на портале Регионального центра компетенций Москвы.