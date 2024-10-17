Мария Багреева рассказала об основных факторах роста производительности труда

Ключевым фактором увеличения производительности труда предприятий и сохранения высоких темпов роста экономики в условиях постоянно растущей потребности экономики в трудовых ресурсах является переход к активной автоматизации и цифровизации производств, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пленарной сессии VI федерального форума «Производительность 360».

На сегодняшний день растущая экономика требует значительного роста кадров.

«На сегодняшний день только в Москве дефицит кадров составляет порядка 500 тысяч человек. В условиях сложившейся демографической ситуации и структурной перестройки экономики нехватка кадров может стать ключевым ограничением экономического роста, поэтому нужны решения, которые дадут эффект уже сегодня», — уточнила Багреева.

Одним из таких решений является нацпроект «Производительность труда». С 2022 года к нему присоединились 419 московских компаний, из которых 263 завершили пилотный этап реализации проекта с высоким результатом.

«Благодаря инструментам бережливых технологий производительность труда на предприятиях выросла в среднем на 40%, а совокупный экономический эффект составил порядка 9 миллиардов рублей. Сейчас многие компании продолжают распространять полученный опыт на другие направления работы и процессы. Участие предприятий в нацпроекте не требует дополнительных финансовых затрат от компаний, при этом высвобождаются ресурсы для дальнейшего развития», — добавила заммэра.

Возможности бережливых технологий не безграничны, и для дальнейшего роста производительности труда и повышения эффективности работы предприятиям необходимо вкладывать средства, высвобожденные благодаря нацпроекту, в технологическое развитие, цифровизацию и автоматизацию производства и других бизнес-процессов, сказала Багреева.

Помимо этого, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в ходе выступления на пленарной сессии сказал, что важность внедрения ИТ-решений в отстроенные производственные процессы для достижения максимального эффекта для производства.