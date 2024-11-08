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Мария Багреева: почти на 22% вырос оборот обрабатывающих производств Москвы

В столице с начала текущего года оборот обрабатывающих производств Москвы без учета нефтяного сектора достиг 5,2 трлн рублей, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Таким образом, оборот вырос на 21,7% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Обрабатывающая промышленность выступает одним из драйверов экономики Москвы. Растущий производственный сектор является источником инновационной активности в городе, создает высококвалифицированные рабочие места, формирует устойчивый спрос на бизнес-услуги. Около 17% этого объема — 853,7 млрд рублей — обеспечили производители высокотехнологичной продукции: оптики, электроники, высокоточных устройств», — объяснила Багреева.

Большую долю в отраслевом обороте занимают пищевая промышленность, на которую пришлось 582,2 млрд рублей, или 11,2% отраслевого оборота, и фармацевтическое производство — 403,2 млрд рублей, или 7,8%.

Отмечается, что всего на столица приходится почти 10% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.

Помимо этого, производители резины и пластмассовых изделий увеличили выручку на 64,1%, до 217,6 млрд рублей, производители машин и оборудования — на 62,9%. Высокий рост также показали предприятия мебельной промышленности, обороты которых выросли на 43,4%.

Немалый вклад в развитие обрабатывающей промышленности вносит малый бизнес. Оборот этих компаний за девять месяцев превысил 1,4 трлн рублей.

В столице реализуется комплекс мер, которые нацелены на увеличение инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в следующем году на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов планируется направить 23,9 млрд рублей из городского бюджета, еще 60,7 млрд рублей будет направлено на создание инфраструктуры для размещения новых производств.