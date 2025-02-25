Мария Багреева: оборот розничной торговли в Москве вырос почти на 5% в 2024 году

В столице в минувшем году оборот розничной торговли достиг 7,5 трлн рублей, что на 4,9% выше показателя 2023 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты выросли на 8,1%, до 3,8 трлн рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, одежды, мебели, цифровой видео- и аудиотехники. Потребительская активность в Москве остается высокой», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что маркетплейсы и сетевые торговые точки под влиянием спроса расширяют сервисы доставки и каналы продаж, наращивают ассортимент собственными марками, товарами российского производства и продукцией из дружественных стран.

Оборот продовольственных товаров также вырос, но более скромно — на 1,6%, до 3,7 трлн рублей. Рост в этом секторе был обеспечен за счет новых форматов торговли, таких как доставка продуктов из супермаркетов на дом и открытие кафетериев в магазинах.

На Москву в общероссийском обороте розничной торговли в 2024 году пришлось 13,5%.

Покупательская активность также отразилась на посещаемости торговых центров. В 2024 году этот показатель увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув в среднем 271 человека в сутки на 1 тыс. кв. м. Основной рост трафика обеспечили небольшие торговые центры площадью до 20 тыс. кв. м, расположенные в районах, что делает их более удобными для жителей. Крупные торговые объекты сохранили посещаемость на уровне 2023 года.