Мария Багреева: оборот розничной торговли столицы увеличился на 6,5% за год

В период с января по сентябрь текущего года в Москве оборот розничной торговли превысил 5,3 трлн рублей и вырос на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Заместитель мэра пояснила, что главным образом рост обеспечен непродовольственным сектором, обороты которого выросли на 11,1% и достигли 2,7 трлн рублей.

«Наибольший рост показали магазины, торгующие косметикой и парфюмерией, одеждой, ювелирными изделиями и спортивными товарами. Потребительская активность в Москве остается высокой, а торговые сети и производители сумели полностью адаптироваться к новым реалиям: наладить поставки по альтернативным маршрутам или заместить иностранные позиции аналогами отечественного производства или продукцией из дружественных стран», — рассказала Мария Багреева.

При этом на 2,2% до 2,6 трлн рублей вырос оборот продовольственных товаров. На столицу в суммарном обороте розничной торговли России с января по сентябрь приходится 13,2%.

Покупатели были активны и в посещении торговых центров столицы — в течение 9 месяцев текущего года посещаемость ТЦ выросла на 2,4% в сравнении с равным периодом 2023 года. Средняя плотность потока посетителей в сентябре 2024 года составила 272 человека на 1 тыс. кв. м за сутки — на 1,2% больше показателей сентября 2023 года и на 2,8% больше сентября 2022 года. В текущем году увеличение трафика в основном обеспечили малые торговые центры площадью до 20 тыс. кв. м с окружающей площадью 20-40 тыс. кв. м. Их за сутки посещают 630-495 человек на 2 тыс. кв. м.