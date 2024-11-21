Мария Багреева: нацпроект помогает отелям Москвы оптимизировать бизнес-процессы

В столице 18 отелей стали участниками нацпроекта «Производительность труда», чтобы оптимизировать бизнес-процессы с его помощью. Активную фазу национального проекта завершили уже 7 участников. Они смогли повысить эффективность работы более чем на 40%, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что инструменты национального проекта являются универсальными для любой отрасли — их можно продуктивно применять в различных сферах от туризма до производства.

«Отели участвуют в нацпроекте „Производительность труда“ с весны этого года. В октябре первые 7 отелей завершили пилотные проекты, в ходе которых с помощью бережливых технологий совершенствовали управление бизнесом, персоналом, ресурсами и оптимизировали деятельность различных служб. За шесть месяцев участникам удалось повысить эффективность бизнес-процессов на 40%, ускорить выполнение работ на 29%, а также снизить излишние запасы расходных материалов и продуктов почти на 40%», — сказала Мария Багреева.

Так благодаря национальному проекту сеть апарт-отелей YE’S на 20% сократила срок сервисного обслуживания номеров. В компании разработали чек-листы по качеству для службы клининга, внедрили стандарты использования и хранения расходных материалов, перераспределили обязанности обслуживающего номера персонала. В результате длительность уборки одного номера уменьшилась на 19% — до 45 минут с 55 минут. Кроме того, сократились время на получение расходных материалов и число инспекций номеров.

«Аэротель Домодедово», который находится под управлением ZONT Hotel Group, благодаря инструментам бережливого производства улучшил организацию шведского стола. При помощи экспертов национального проекта гостиница оптимизировала работу кухни — разработала стандарты приготовления блюд и фиксированное меню, внедрила автономное обслуживание оборудования, зонировала пространство. Все это ускорило сервировку, снизило простои и сократило перерасход продуктов. В итоге на 4 часа и 38 минут уменьшилось время подготовки блюд на шведскую линию к завтраку. На 19% ускорилась организация шведского стола — теперь цикл от выдачи задания на приготовление блюд до составления отчетности шеф-повара о списании продуктов стал занимать 19,5 часа вместо 24 часов. На 14% с 720 до 620 кг за полгода сократились неиспользуемые запасы продуктов.

Бизнес-отель «МонАрх» с категорией 5 звезд провел оптимизацию снабжения кухни продуктами короткого срока хранения. Эксперты национального проекта помогли компании внедрить в холодильной камере адресное хранение, разработать единый бланк заказа и стандарты приемки продукции, а также изменить систему поставок.

Все это привело к сокращению времени на перемещении сырья и упрощению взаимодействий внутренних служб. В течение 6 месяцев на треть ускорился процесс снабжения скоропортящимися продуктами — теперь весь цикл от анализа загрузки отеля до размещения на кухне заказа сократился с 35 до 23,3 часа. На 11% повысилась эффективность операций по снабжению, а число заявок на пополнение продуктов сократилось на 86%.

В течение 2,5 ближайших лет отели будут самостоятельно внедрят бережливые технологии на других своих участках, а также повышать собственную эффективность.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя столичного комитета по туризму Евгения Козлова, туристов в столицу активно привлекают богатая история, развитая инфраструктура, насыщенная программа фестивалей. При этом образ Москвы у путешественников связан с качеством получаемых в городе услуг, в том числе и в отелях.

«К 2030 году объем турпотока в Москву должен достичь отметки 52 млн человек, что станет дополнительным вызовом для гостиничного сектора. Поэтому активное участие столичных отелей в нацпроекте „Производительность труда“ особенно важно сейчас», — сказал Козлов.

Он добавил, что благодаря оптимизации рабочих процессов бизнес сможет лучше справляться с возрастающей загрузкой.

В национальный проект «Производительность труда» сферу туризма включили в октябре прошлого года. Правительство России тогда по просьбе властей Москвы расширило для регионов число отраслей-участников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение 2,5 лет к нацпроекту «Производительность труда» в столице присоединились 419 компаний.

С 2022 года проект в Москве реализуют подведомственный департаменту экономической политики и развития столицы Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»). Для участия в проекте необходимо отправить заявку через портал оператора нацпроекта в РФ и обязательно указать регион — город Москва.