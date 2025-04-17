Мария Багреева: на портале поставщиков зарегистрировано 370 тыс предпринимателей

Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном Портале поставщиков, превысило 370 тыс. С начала года этот показатель вырос на 20 тыс, сказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Каталог портала насчитывает уже более 3,1 млн позиций, объединенных свыше чем в 13 тыс. категорий. Каждый день на портале поставщиков заключают около 1,5 тыс. контрактов.

«За 12 лет Портал поставщиков стал для предпринимателей эффективным инструментом развития бизнеса, который помогает им осваивать новые региональные рынки и находить потребителей для своей продукции среди 58 тыс. заказчиков из 42 регионов РФ. В настоящее время на платформе зарегистрировано уже более 370 тысяч поставщиков со всей страны, среди которых — организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые и частные лица. Их число с начала года выросло на 20 тысяч. Активнее всего к площадке присоединялись представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области: их общая доля среди новых пользователей превысила 50%», — уточнила Багреева.

Помимо этого, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов поделился подробностями о том, как настроены все процессы на портале.

«Все процессы на портале поставщиков — от публикации потребности до подписания закрывающих документов по контракту — проходят онлайн. Удобство использования делает платформу привлекательной для предпринимателей: их соотношение с заказчиками составляет шесть к одному. Только за первый квартал этого года количество уникальных посетителей площадки составило почти 750 тысяч. Рост числа пользователей обеспечивает высокий уровень конкуренции, что позволяет заказчикам закрывать свои потребности в товарах, услугах и работах по оптимальным ценам», — объяснил он.

В столичном департаменте информационных технологий подчеркнули, что город постоянно совершенствует возможности платформы, учитывая пожелания самих пользователей.

Для поддержки пользователей открываются представительства в субъектах РФ. В них специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на сайте.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Весь процесс работы на площадке — от публикации запроса на товары, работы и услуги до подписания закрывающих документов — переведен в электронный вид.