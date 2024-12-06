Мария Багреева: на портале поставщиков появился раздел «Произведено в Москве»

На портале поставщиков в каталоге стандартных товарных единиц (СТЕ) создан новый раздел с московской продукцией, поделилась заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Признак «Произведено в Москве» устанавливается на товар автоматически. Это происходит, если выполняется условие, что в качестве изготовителя указана организация, которая имеет производственные площадки только на территории столицы.

«Многие заказчики сознательно подходят к выбору продукции столичных предприятий, отдавая должное ее высокому качеству и конкурентным ценам. Для того, чтобы облегчить поиск этих товаров среди почти 3 млн наименований, в каталоге стандартных товарных единиц ввели специальный раздел „Произведено в Москве“. Он позволяет сразу находить нужные товары без нужды просматривать весь ассортимент платформы», — объяснила Багреева.

Раздел находится в блоке «Отечественная продукция», переход к полному списку товаров столичного производства возможен при использовании фильтра «Произведено в Москве». На начало декабря в нем находилось свыше 20 тысяч СТЕ от около 1,7 тыс. компаний.

Известно, что при заполнении карточки нового товара нейросеть определяет его категорию по загруженному изображению и находит соответствия между похожими предложениями. Сервис определения референтной цены продукции позволяет узнать среднюю стоимость товарной единицы в конкретном регионе, дает возможность проанализировать цены, а также продемонстрировать их динамику и спрос на продукцию.

Техническое развитие портала поставщиков курирует столичный департамент информационных технологий, а функциональным заказчиком является департамент города Москвы по конкурентной политике.