Мария Багреева: Москва сэкономила 17,6 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

С начала текущего года столица смогла сэкономить порядка 17,6 млрд рублей бюджетных средств, заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Сэкономить деньги удалось при помощи технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д), которые заключаются для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Таким образом, за девять месяцев текущего года эксперты смогли выдать 1,8 тыс. заключений.

«Экспертиза НМЦ — механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. Заявленная сумма закупок составила 775,6 млрд рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 17,6 млрд рублей бюджетных средств», — уточнила Багреева.

Известно, что экспертизу НМЦК (Д), за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, проводит департамент экономической политики и развития города Москвы.

Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации бюджетных расходов. Отмечается, что проверка достоверности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов на сумму свыше 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ.