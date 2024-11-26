Мария Багреева: Москва лидирует в ренкинге регионов РФ по достижению ЦУР

Столица уже в третий раз заняла первое место в ренкинге регионов РФ по показателям достижения Целей устойчивого развития ООН, подготовленном Центром устойчивого развития и ESG- трансформации МГИМО. По словам заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, город в части устойчивого развития конкурирует с крупнейшими городами России и мира, что подтверждает объективное сопоставление статистических показателей.

Ренкинг анализирует 130 показателей официальной статистики Росстата, демонстрирующих прогресс в достижении регионами целей устойчивого развития ООН (ЦУР), среди которых — «Хорошее здоровье и благополучие», «Качественное образование», «Гендерное равенство», «Достойная работа и экономический рост», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Устойчивые города и населенные пункты», «Борьба с изменением климата» и другие.

«Целям устойчивого развития в текущем году соответствуют 96% программного бюджета столицы, а в бюджете на следующий год эта доля составит 97%. Каждая государственная программа Москвы соответствует одной или нескольким целям. В частности, 44% программного бюджета 2024 года соответствует ЦУР 11 „Города и населенные пункты“. Это наглядно демонстрирует, что вопросы, связанные с повышением качества жизни горожан и созданием комфортной городской среды, занимают центральное место в городской политике», — уточнила Багреева.

Известно, что показатели оценки сгруппированы в четыре кластера: социальный, экономический, экологический и институциональный.

Авторы ренкинга МГИМО отмечают улучшение динамики Москвы по достижению ЦУР 7 «Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех» и ЦУР 8 «Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех».

Также высокими остаются результаты по достижению показателей, включенных в ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», ЦУР 6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех» и ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов». По семи ЦУР город входит в десятку лидеров среди регионов Российской Федерации.

«Москва уверенно движется по пути устойчивого развития. Успехи города в этой сфере получают российское и международное признание. В 20 российских рейтингах устойчивого развития, вышедших в 2023–2024 годах, столица занимает первое место. Мы готовы делиться успешным опытом и лучшими практиками в сфере устойчивого развития и приглашаем представителей российских регионов к сотрудничеству», — заключила Багреева.